Simeone: “El equipo tiene un espíritu diferente”

Victoria necesaria. Atlético de Madrid se impuso 2-0 al Celta de Vigo por la jornada 26 de LaLiga. El equipo ‘colchonero’ le metió presión al Barcelona por la lucha por conseguir el último cupo a la Champions League. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló en rueda de prensa tras derrotar al equipo de Renato Tapia.

El estratega argentino mencionó que su equipo muestra un espíritu diferente: “‘Dinámica’ se utiliza mucho. A partir de Osasuna el equipo tiene un espíritu diferente, una intensidad diferente, agresividad, transición, trabajo colectivo y nos están acompañando los resultados. La competencia interna crece y eso es lo mejor que nos puede pasar”.

El DT del club ‘colchonero’ habló sobre Renan Lodi, autor de los dos goles del partido: “Me pone muy contento su momento. Es peligroso de media cancha hacia delante, puede romper como viene haciendo. Lo más importante es lo que no se ve, que trabaja, es noble y se entrega”, declaró en rueda de prensa.

Por último, el ‘Cholo‘ se refirió a la alineación que mando al campo de juego: “Pudimos repetir los mismos, que hacía mucho que no lo podíamos hacer, no me importaba a pesar del esfuerzo. Hay muchos que vienen con muchas ganas de jugar, de afirmarse, salvo Correa y Savic que son los más estables de siempre”, finalizó.

Cabe mencionar que con esta victoria, el Atlético de Madrid marcha en la cuarta casilla de la liga española con 45 puntos, ubicándose en puestos de clasificación a la próxima edición de la Champions League. El próximo partido del ‘Atleti’ en LaLiga será ante el Real Betis.