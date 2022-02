Carlos Lobatón: “Yotún no puede faltar en la Selección”

Carlos Lobatón, exjugador de la Selección Peruana, habló de la importancia de Yoshimar Yotún en la Selección Peruana.

No puede faltar. Para Carlos Lobatón, exmediocampista de la Selección Peruana, reveló la importancia que tiene Yoshimar Yotún en el esquema táctico de Ricardo Gareca. El exjugador de 41 años brindó una entrevista en donde habla de su paso por la ‘blanquirroja’ y sobre lo importante que es ‘Yoshi’ en la ‘bicolor’.

El exfutbolista de Sporting Cristal se refirió a la rotación que tuvo Yotún de lateral a interior: “Yoshi habiendo sido ‘10′ y extremo (en menores) sabía todo lo que era jugar de espalda, con espacios y todo el juego de la banda, entonces Gareca ve conveniente probarlo como medio interior izquierdo y él tuvo la capacidad de adaptarse rápidamente a esa posición”.

‘Loba’ mencionó que Yoshimar Yotún no puede faltar en el esquema de la ‘blanquirroja‘: “Para mí, es el jugador que no puede faltar en la Selección porque él como engranaje es básico, pero esto también es un arma de doble filo porque los rivales saben que Yoshi es nuestra salida y el engranaje con los delanteros. Si yo quisiera ganarle a Perú le pongo un hombre ahí que lo tenga referenciado y no le dé Calmucho espacio”, declaró en una entrevista para Pase Filtrado.

Para finalizar, el exintegrante de la Selección Peruana habló de su paso por la ‘bicolor’: “Cuando estuve lo entregué todo. ¿Me hubiese encantado hacerlo mejor? De hecho. ¿Me hubiese encantado estar en este momento con estos chicos? De hecho. Pero este es otro momento”, sentenció.