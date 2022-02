Juan José Luvera: “Nos superaron bien”

Juan José Luvera, entrenador de la Universidad San Martín, habló en rueda de prensa tras caer 5-0 ante Ayacucho FC.

Caída dolorosa. La Universidad San Martín no pudo en su visita al Estadio Ciudad de Cumaná y cayó goleado 5-0 ante Ayacucho FC por la cuarta fecha de la Liga 1. Los ‘Santos’ sumaron su segunda derrota en el torneo y se ubican en los últimos puestos de la tabla. Juan José Luvera, entrenador del elenco de Santa Anita, habló en conferencia de prensa tras caer goleado.

El estratega argentino reveló que fueron superados por un rival de jerarquía: “Fue difícil, el campo de juego también difícil, el rival tiene jugadores de jerarquía que nos superaron bien, cometimos errores que nos costaron mucho. El rival fue superior y no hay mucho que hacer. No debemos olvidar que estamos en un proceso de pretemporada, faltan que lleguen dos jugadores al plantel; pero no debemos olvidar que el rival pegó en el momento justo y nos costó”, declaró en conferencia de prensa el DT ‘Santo‘.

El entrenador de 41 años manifestó que deben pasar la página y pensar en el próximo partido: “Por ahí en el primer tiempo tuvimos alguna chance, recibimos un gol; pero en el segundo tiempo se nos puso todo cuesta arriba con los goles en contra, nos toca dar vuelta a la página y pensar en Grau”, concluyó el director técnico rosarino.

Cabe mencionar que tras caer goleado, la U. San Martín se ubica en la décima sexta casilla del campeonato peruano con 3 unidades. El próximo duelo de los ‘Santos’ será ante Atlético Grau en el Estadio San Marcos el lunes 7 de marzo a las 15:00 hrs.