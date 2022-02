Carlos Desio: “Es un triunfo importante”

Carlos Desio, entrenador de Sport Huancayo, habló luego de vencer por la mínima a Carlos Mannucci en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Triunfazo en Trujillo y el invicto sigue. Sport Huancayo se impuso 1-0 a Carlos Mannucci en Trujillo y sigue con su paso perfecto en la actual temporada de la Liga 1. El ‘Rojo Matador’ ganó con un gol en los minutos finales de Víctor Perlaza. Carlos Desio, entrenador del elenco huancaíno, habló en conferencia de prensa tras este tremendo triunfo.

El estratega argentino mencionó que el encuentro fue parejo pese a la expulsión de un jugador de Mannucci: “Teníamos tenencia pero no profundidad, no generamos mucho peligro y ellos con centros directos sí nos generaban peligro. El cansancio influyó un poco pero se hizo un partido parejo, no creo que por tener un hombre de más hayamos sido dominadores, creo que fue parejo”.

El DT del ‘Rojo Matador’ reveló cual fue el plan de Huancayo para llevarse el triunfo: “Nosotros queríamos que corran ellos. Cuando se quedan con un hombre menos rápido, la tenencia iba a hacer que se desgasten rápido pero nos faltaba profundidad. Tener la pelota no sirve si no generas situaciones”.

Por último, el entrenador de 49 años habló de la importancia de esta victoria en Trujillo: “Es importante el triunfo porque vamos a descansar pero vamos a seguir en la punta. Para nosotros va a ser muy importante este descanso, vamos a darles 2-3 días libres a los jugadores y tenemos planeado un amistoso para el fin de semana para que sigamos en competencia. Tenemos buen ritmo de juego y frenarlo es contraproducente”, finalizó.