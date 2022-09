Carlos Beltrán: “Por la forma en la que se dio el partido fue un punto valioso para nosotros ante FC Melgar”

Carlos Beltrán tras el empate ante Melgar: “Por la forma en la que se dio el partido fue un punto valioso para nosotros ante FC Melgar”

Carlos Beltrán, mediocampista de Cienciano, confesó lo que el técnico argentino le encomienda en el campo de juego y cuál es el principal objetivo del equipo. El Cienciano debe descansar en esta fecha 13 del Torneo Clausura y jugar todavía en la próxima fecha ante Sport Huancayo en condición de local.

“Se nos vienen partidos complicados y sinceramente estamos intentando sacar esto adelante, para eso tenemos que empezar a sumar”, sostuvo para un medio.

Sobre el pedido que le hace el técnico cuzqueño “Cuando el profesor Vigevani me pone en el medio del campo me pide que pise el área mucho e incluso que me ponga en la posición de centro delantero”.

Luego agregó: “Por la forma en la que se dio el partido fue un punto valioso para nosotros ante FC Melgar”. Finalmente, el mediocampista confesó cuál es el objetivo principal del cuadro cuzqueño. “Queremos meternos a la Copa Libertadores”.

Mientras que en la tabla acumulada se ubica quinto puesto con 51 puntos a 5 puntos del puesto de Copa Libertadores 2022. Cienciano le queda jugar 6 partidos por el Torneo Clausura, de las cuales 3 son de manera local (Sport Huancayo, Alianza Lima y Carlos Stein) y de visita (UTC, Cantolao y San Martín). El equipo cusqueño deberá hacer una hazaña si quiere pelear por el Clausura y disputar los Playoffs de fin año por el título nacional.

Redactor: Diego Pecho