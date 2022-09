Carlos Desio: “Me puso contento que un equipo como Alianza se haya fijado en mí pero no tuve ningún contacto”

Carlos Desio, ex entrenador de Sport Huancayo, habló sobre la posibilidad de dirigir a Alianza Lima. El argentino al parecer fue una de las opciones

Carlos Desio, ex entrenador de Sport Huancayo, habló sobre la posibilidad de dirigir a Alianza Lima. El argentino al parecer fue una de las opciones. Llevó a Huancayo al segundo lugar del Apertura con 40 puntos. Durante esa campaña, le ganó por 2-0 a Alianza en La Incontrastable.

Señaló que no tuvo contacto con la gente de Alianza Lima para el puesto de entrenador. “Leí a través de los medios que era uno de los que estaba en lista. Eso me puso contento, que un equipo como Alianza se haya fijado en mí, pero no tuve ningún contacto específico. Hubo un par de clubes que se interesaron en mí, pero nada concreto, ninguno vino ofreciéndome algo específico. Simplemente hablar y más allá de eso nada”.

El técnico argentino continuó lamentando la forma en la que tuvo que salir del Rojo Matador. “No merecíamos que nos echen así de esa manera. Me hubiera gustado que me lo digan de frente y me dieran el motivo del porqué de esa decisión. Él es el presidente del club, yo soy un trabajador, pero no entendí los motivos, si fue algo que yo dije o fue otra cosa”.

LA CONVOCATORIA DE REYNOSO.

Además, espera que Luis Benítez pueda ser parte de futuras convocatorias. “Creo que Luis se lo merece. Hoy lleva 17 goles o un poco por ahí y es el goleador del torneo, y si eres goleador del torneo debes tener una oportunidad al menos para que te vean en la selección”.