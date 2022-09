Carlos Desio: “No merecíamos que nos echen de esa manera”

Carlos Desio, ex entrenador de Sport Huancayo, habló sobre su salida de la dirección técnica del Rojo Matador. El DT argentino llevó a Huancayo al segundo lugar del Apertura con 40 puntos

Carlos Desio, ex entrenador de Sport Huancayo, habló sobre su salida de la dirección técnica del Rojo Matador. El DT argentino llevó a Huancayo al segundo lugar del Apertura con 40 puntos. Sin embargo, en el Clausura no pudo replicar semejante campaña.

“No encontré respuestas nunca porque nunca me las dieron y nunca me las dijeron. La vez que me reuní, no me reuní con el presidente, no apareció en la reunión para ver cómo procedemos, así que hablé con dos que trabajan para él y pregunté cuál fue el motivo especial porque no entendí por qué me habían echado”, confesó Desio en Radio Ovación.

El técnico argentino continuó lamentando la forma en la que tuvo que salir. “No merecíamos que nos echen así de esa manera. Me hubiera gustado que me lo digan de frente y me dieran el motivo del porqué de esa decisión. Él es el presidente del club, yo soy un trabajador, pero no entendí los motivos, si fue algo que yo dije o fue otra cosa”.

PERÚ Y MÁS PARTIDOS DE PREPARACIÓN.

Por otra parte, se puso contento por la convocatoria a la Selección Peruana de algunos de ex dirigidos. “Lo tomé de la mejor manera porque significa que los pudimos potenciar. Marco (Lliuya) hacía tiempo que se tenía que merecer una convocatoria. Bien merecido tiene esto tanto él como Ángel (Zamudio)”.