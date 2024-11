Carlos López: “vamos a salir a ganar el partido”

El atacante de Los Chankas, Carlos López, se refirió a Universitario y reveló detalles de su futuro en el fútbol

Los Chankas afrontarán este domingo el último partido de la temporada frente a Universitario, luego de asegurar su permanencia a la Liga 1 del próximo año. Por otra parte, Carlos López mostró el compromiso de todo el equipo en ganarle al equipo crema y cerrar de gran manera el campeonato local; también habló del acercamiento con Alianza Lima.

Carlos López reveló el acercamiento que tuvo con Alianza Lima, pero aseguró que no hay nada oficial y su enfoque está en Los Chankas: «Mi representante habló (con Alianza), me dijo que estaban viendo, pero no es nada concreto, quiero terminar bien con Los Chankas y esperar lo mejor para la próxima temporada«.

También señaló que, otros clubes interesados en contar con el jugador: «Me llamaron de otro grande también, pero termino el campeonato y tengo mi viaje a Colombia el día martes. Creo que no me puedo apresurar, también hay llamados de afuera y estamos viendo todo eso. A mí Perú me encanta, desde que llegué no me he querido ir”.

Luego se refirió a Universitario: «Es un partido difícil, vamos a salir a ganar el partido, independientemente de lo que pase en otros encuentros, queremos terminar bien de locales, de ganarle a un equipo grande en casa, con Cristal empatamos, con Alianza caímos, pero queremos ganarle a un equipo grande aquí en Andahuaylas”.

Para terminar, López expresó su incomodidad por los malos comentarios: «Nos molesta que se diga que, si la gente se tira para atrás y eso, nos incomoda un poco. Si no estoy mal, la ‘U’ a Cristal también le hizo cuatro y allí nadie dice nada. Cuando se dicen tantas cosas incomoda porque uno trabaja fuerte para ganar los partidos, uno no trabaja para ir para atrás«.