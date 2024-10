¿Cómo le fue esta temporada a Universitario en la altura?

A pocos días de su encuentro decisivo en Andahuaylas, te contamos cómo le fue al equipo de Ate en sus visitas en la altura durante la temporada

Universitario afrontará el partido más importante del año, al enfrentar el domingo (3:00 p.m.) en la ciudad de Andahuaylas a Los Chankas. Los dirigidos por Fabián Bustos tienen la obligación de ganar el compromiso para no depender del resultado entre Alianza Lima vs. Cusco FC. Sin embargo, las estadísticas no están a su favor en su visita a la altura.

El primer encuentro disputado en la altura fue en el empate sin goles ante UTC en el Torneo Apertura, en aquel encuentro Universitario estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo. Luego las estadísticas empezaron a mostrarse en contra del equipo crema. Empate en Cusco ante Garcilaso (2-2) y derrota frente a ADT en la ciudad de Tarma con un marcador de 0-2.

Luego llegaría el empate sin goles en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con Cienciano y por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores saldrían derrotados ante Liga de Quito (1-0). Ya en el Clausura, Universitario cayó en su visita a Arequipa ante Melgar, el encuentro terminó 1 a 0 a favor del equipo local.

Sin embargo, el equipo de Ate logró un empate ante Sport Huancayo con un golazo de Alex Valera, después visitó nuevamente la ciudad del Cusco y terminó igualando con Cusco FC (1-1). Para terminar, su último encuentro en la altura terminó de la mejor manera: Universitario pudo conseguir su primer triunfo al vencer a Comerciantes Unidos con un marcador de 0-2.

En total Universitario jugó 9 compromisos en la altura, en donde cayó tres veces, logró el empate en cinco oportunidades y solamente pudo ganar un encuentro. A pesar que la estadística no favorece al equipo crema, el plantel llega en un buen momento futbolístico y al ser el partido más decisivo de la temporada, todo puede pasar durante el partido.