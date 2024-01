¿Carlos Zambrano se podría quedar en Alianza Lima?

Carlos Zambrano tiene todavía contrato vigente con el cuadro blanquiazul

Carlos Zambrano podría quedarse en el cuadro blanquiazul tras no aceptar oferta del exterior.

El defensor terminó rechazando una propuesta del extranjero, exactamente del conjunto de Lanús de la competición de la primera división del fútbol argentino, además que previamente hubo rumores de que clubes peruanos de provincia, como el cuadro de Melgar y César Vallejo, querían contar con sus servicios para reforzar su zona defensiva; no obstante, no se terminó dando el fichaje porque se podría dar su permanencia en el club aliancista, esta situación se daría luego de que en un primer momento se haya conocido de que en Alianza no iban a contar con él.

De acuerdo a información del periodista deportivo, Omar Oré, el futbolista tendría la oportunidad de permanecer en el equipo victoriano, pero con las condición de tener un contrato de valor menor al que tenía y con una cláusula de comportamiento.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.