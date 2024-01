¿Podrá Messi ganar el próximo Balón de Oro?

El pasado 30 de octubre, Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro, convirtiéndolo en el jugador con más galardones de la historia. Superó en puntos a Haaland y Mbappé y esto lo pone como quizá el mejor de la historia.

El premio estuvo envuelto en algo de polémica, porque muchos analistas consideran que no es totalmente justo, pues solo ganó el mundial, cuando el noruego hizo el triplete, aparte Messi está en una liga de mucho menor nivel que los dos jóvenes jugadores antes mencionados.

Si algo sabe hacer Messi es silenciar a los críticos y probar que están equivocados, para eso, tiene la Copa América. Un bicampeonato con la albiceleste podría darle otro Balón áureo. ¿Podrá lograrlo?

Porque sí podría

Messi es determinante donde sea, su nivel siempre es superlativo y en la MLS está prácticamente rompiendo la Liga con un equipo que ya le armaron con sus amigos. Si logran ser campeones de la MLS sería un gran logro, considerando que el Inter de Miami, no ha sido protagonista nunca de la liga americana.

Pero eso solo sería el principio, la Copa América es el objetivo principal. Argentina va como campeón del mundo y campeón del continente, tiene un equipo fuerte que lo tiene a él y como vimos en el mundial de Qatar, cuando está conectado, no hay nadie que lo pueda parar.

Si Argentina consigue la Copa América, haría algo que solo España pudo hacer, y eso es hacer el triplete de selecciones. Ganaron el mundial del 2010, siendo campeones de Europa en 2008 y repitieron la hazaña continental en 2012. Obviamente, si la albiceleste consigue esto, pondría a Messi en la conversación del Balón de Oro, no importando lo que haga en la MLS, que realmente no es parámetro.

Recordemos que los periodistas son los que eligen al ganador, así que al ganar el continente, sería el candidato natural, porque recordemos que Haaland no jugará al Euro. Solo lo podría evitar Mbappé con una actuación épica en Alemania y esto nos lleva a las razones por qué no



Porque no podría.



Pero no todo solo es positivo, hay varios factores que pueden evitar el noveno Balón de Oro de Lio. El principal es la MLS. La prensa especializada sabe que la liga norteamericana no es seria y que ahora está diseñada básicamente para que el argentino esté cómodo y pueda ganar.

Esto obviamente le quita mucho puntaje a Messi, que tiene todavía la sombra y la crítica del Balón de Oro pasado y The Best de FIFA, que mucha prensa y aficionados piensan que se lo regalaron y eso le jugaría en contra.

La surgencia de Mbappé y la necesidad de una nueva guardia en el mundo del futbol haría que si el francés hace una Euro espectacular, tenga el galardón casi en la bolsa y sería casi seguro si el PSG gana la Champions con el cómo guía.

Haaland tendría que firmar otra espectacular temporada como la pasada para estar dentro de la conversación, pues sin actividad en el verano de copas, sería complicado considerar al noruego.

Hay otro jugador que puede sorprender al mundo y ese es el inglés Jude Bellingham, que está espectacular en el Madrid y tiene a una gran selección inglesa de su lado. Si se corona como campeón de Europa en club y en selección, el Balón de Oro es básicamente suyo, no importando lo que haga Messi en la Copa América

Ustedes qué piensan ¿Le darán el noveno?, o ¿ya no le alcanza para competir contra el talento que está surgiendo y son los herederos naturales de sus glorias?