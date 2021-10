“Carlos Zambrano siempre juega de maravilla”: Riquelme

Juan Román Riquelme, leyenda y gerente deportivo de Boca Juniors, elogió a Carlos Zambrano, asegurando que cada vez que el zaguero nacional juega “lo hace de maravilla”. El ‘Kaiser’ se entrena con la Selección Peruana para la fecha triple de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Ayer, después de la expulsión de Rojo, la decisión de Sebastián (Battaglia) fue sacarlo a él. Tenía que poner a un central y puso a Carlos (Zambrano) que siempre que juega lo hace de maravilla, tenemos cuatro centrales muy buenos”, declaró el vicepresidente del ‘xeneize’ en TyC Sports.

Además, Riquelme consideró que en los últimos superclásicos, Boca se ha visto perjudicado: “En el primero, (Jorman) Campuzano estuvo bien expulsado. De hecho, se tendría que haber ido en el primer tiempo. Después, mal expulsado (Carlos) Zambrano el día que (Matías) Suárez se deja caer. Y ayer la primera jugada no es ni falta. No es una cuestión de tarjeta o no. No fue falta”.

En dicho partido, Zambrano no pudo evitar la caída de de los ‘xeneizes’, pero no desaprovechó la oportunidad y volvió a marcar: A los 93′, metió un cabezazo que no pudo contener Franco Armani y se terminó colando dentro del arco ‘millonario’ con suspenso. Al final, el árbitro señaló al mediocampo indicando el gol xeneixe.