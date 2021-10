“Me gustaría regresar a Sporting Cristal”: Kevin Sandoval

Kevin Sandoval, atacante de Cienciano del Cusco, confesó que tiene ganas de una segunda oportunidad en Sporting Cristal.

Kevin Sandoval, delantero de Cienciano del Cusco, señaló que el objetivo del ‘Papá de América‘ es clasificar a un torneo internacional y también se refirió a sobre su futuro futbolístico.

“Mi salida de Sporting Cristal se dio porque nadie me llamó del club. Me gustaría regresar, soy hincha del equipo. (…) Hasta ahora no habló con el equipo ni he recibido llamadas de otros clubes. Esperemos cerrar de la mejor manera el año”, señaló el futbolista de 24 años en GOLPERU.

Asimismo, Sandoval habló de la meta del equipo de cara a la recta final de la Liga 1: “Sabemos que tenemos un gran plantel. Nos quedan tres partidos muy difíciles. Esperemos sacar los nueve puntos, creo que es posible. (…) Todo está muy peleado, tenemos esa opción de pelear hasta el final por el cupo a Perú 4 para la Copa Libertadores”.

Sandoval sumó 28 cotejos con los rimenses en 2020, dos de ellos por Copa Libertadores, certamen donde anotó un gol contra Barcelona SC. En el torneo local, fue titular en 14 compromisos, especialmente en los de la Fase 2, donde sumaron más puntos para así consagrarse campeones nacionales de dicha temporada.