Carlos Zambrano: “Ya estamos grandes para saber lo que es bueno o malo”

En conferencia de prensa, Carlos Zambrano habló de su presente en la Selección Peruana y aclaró el tema de su temperamento.



“Lo del temperamento se habla con los psicólogos. Ya estamos grande para saber lo que es bueno y malo, para no perjudicar al grupo. Soy consciente que una expulsión mía o de cualquier compañero, perjudica a cualquier equipo o selección. Eso lo tengo clarísimo, lo estoy manejando de la mejor manera. Aquí solo se habla cuando te expulsan, cuando no te expulsan, no dicen que está jugando bien ni nada. Fuera de eso, el temperamento lo estoy manejando bien gracias a Dios”, manifestó.

Por otro lado, Zambrano reconoció la importancia del amistoso frente a Paraguay, ya que es un rival directo en las Eliminatorias 2026. “Me siento contento de estar en un proceso más. Cualquier jugador de fútbol sueña con estar en la selección siempre, toca seguir aprovechándolo. El grupo está muy bien, llega con dos amistosos encima, dos victoria y eso llena de confianza. Ahora con Paraguay será más exigente, es un rival directo en las Eliminatorias”, señaló.

“La Copa América va a ser un termómetro muy importante para nosotros. Es importante la Copa América, pero la clasificación para el Mundial es más importante aún, donde estamos en debe. Comenzamos un nuevo proceso y hay que tomarlo de la mejor manera, tenemos grandes chicos y promesas que están saliendo”, acotó.

“Los rivales en la Copa América son duros. Argentina, el último campeón del mundo; Canadá no es fácil; y Chile es una rivalidad, un clásico donde puede pasar cualquier cosa. Simplemente toca tratar de clasificar, llegar lo más lejos posible o a una final nuevamente”, sentenció.

Perú jugará un amistoso ante Paraguay este viernes 7 de junio a las 7:30pm y contra El Salvador el viernes 14 de junio a la misma hora.