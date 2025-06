¡CARRILLO NO LLEGA!

Se confirmó que la lesión lo dejará fuera del partido.

André Carrillo fue descartado para el choque de este viernes ante Colombia en Barranquilla por las Clasificatorias al Mundial 2026. El atacante llegó a Lima con molestias físicas y fue evaluado por el cuerpo médico de la FPF apenas pisó el hotel de concentración.

Las imágenes son claras: la ‘Culebra’ llegó acompañado por un médico de la selección que cargaba una resonancia, aparentemente del jugador. Carrillo no fue considerado en la última fecha con el Corinthians, y llegó con una recomendación médica expresa de no realizar actividad física. Tras los exámenes correspondientes, se decidió no arriesgarlo para el choque clave frente a los cafeteros.

El extremo nacional, habitual titular y pieza importante en el esquema ofensivo de la selección, no será parte del once de Óscar Ibáñez, lo que representa un golpe duro en el planteamiento. Perú tendrá que buscar variantes para cubrir su ausencia. El partido ante Colombia está programado para este viernes a las 3:30 p.m. en Barranquilla. La ‘Bicolor’ no tendrá a Carrillo, pero sí la responsabilidad intacta de sumar.