¡NO JUEGA DÍAZ!

Estrella colocha no va por acumulación de tarjetas.

Colombia llega golpeado a esta fecha eliminatorias, pues cuenta con 6 bajas cruciales

por lesión o acumulación de tarjetas. La más dolorosa es la del delantero Luis Diaz que fue campeón de la Premier League con Liverpool esta temporada.

Todo comienza con Juan Fernando Quintero que está fuera por lesión, mientras que Luis Díaz, figura del Liverpool, no podrá jugar por acumulación de amarillas. Pero eso no es todo: los cafeteros tienen hasta cinco bajas médicas. A Quintero se suman Rafael Santos Borré, Luis Siniestra, Johan Mojica y Jhon Córdoba. El panorama, sin duda, no es el ideal para los locales.

Colombia marcha en la sexta casilla de la tabla y no puede ceder más terreno. Perú, en cambio, está penúltimo y necesita sumar sí o sí para mantener viva la ilusión. La presión recae sobre ambos, pero la ‘Bicolor’ tiene una oportunidad dorada ante un rival disminuido.

El viernes será clave. Con garra y orden, Perú puede dar el golpe y salir de los últimos lugares.