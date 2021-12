Carrillo sobre Qatar: “Vamos a clasificar, vamos a darlo todo”

Los resultados en la última doble fecha de Eliminatorias han despertado gran entusiasmo en la selección peruana, nos encontramos en quinto lugar de la tabla(repechaje) rumbo a la clasificación. André Carrillo se mostró feliz con el presente de la selección.

Además, adelantó para ESPN que no podrá estar en los partidos amistosos de la selección en enero.

Rumbo a la clasificación a QATAR. Carrillo se muestra muy entusiasmado de a cara a las eliminatorias.

La ‘Culebra’ recordó que tiene un año y medio más de contrato con Al Hilal y afirmó que le gustaría seguir su carrera en Arabia Saudita. “Me queda un año y medio de contrato. Estoy contento acá. Hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar en otro lugar. Quiero ganar más títulos aquí. Por el momento, no me ha aparecido nada de ofertas”

¿Volverá a Alianza? Esto dijo al respecto:

“Alianza siempre es algo que está presente. ,Pero sé que no es fácil tomar esa decisión. También pasa por el tema económico y por la calidad de vida. Estando en Lima no voy a tener una vida que me guste, que pueda salir y hacer mis cosas sin problemas porque ya sabes cómo es la prensa allá. Han hablado muchas cosas de mí cuando estuve en Perú. A lo mejor, estaba en un restaurante comiendo tranquilamente y me involucraron en cosas que no tenía nada que ver”