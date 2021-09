Carvallo a Corzo: “Siempre unidos y apoyándonos”

El equipo de Universitario ya se encuentra mentalizado para lo que será su próximo partido, el cual puede ser clave para acceder a un torneo internacional en 2022.

Los ‘cremas’ le dan su total respaldo a Aldo Corzo. Luego de los comentarios que dio Hernán Barcos tras la reciente victoria de Alianza Lima, José Carvallo salió al frente para darle su apoyo a uno de sus compañeros en su club y en la Selección Peruana.

“Todo lo que has logrado, nadie te lo regaló. Con mucha fe en Dios seguimos más unidos que nunca”, expresó el arquero, a quien también se le conoce como el capitán de Universitario de Deportes, uno de los equipos más populares país, luego de la controversia generada en las últimas horas.

Es así como para Universitario no hay espacio para más polémica. Así lo dejó entrever el conjunto crema, tras compartir una postal en la que se visualiza al grupo completo y la unión que habita en el plantel de cara a lo que será el siguiente partido por Fase 2, frente a Deportivo Municipal en el estadio Miguel Grau.

“Siempre unidos y apoyándonos, como la gran familia que somos en Universitario”, escribió el cuadro merengue en la publicación que compartió en sus principales redes sociales oficiales, mostrando la unión del equipo completo con relación al tema mencionado.

Sin embargo el ‘Pirata’ Barcos dio la cara para admitir que fue un error de su parte haber realizado ese comentario. Tras lo sucedido el jugador de Alianza Lima envió un mensaje disculpándose con el lateral derecho de Universitario de Deportes.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo. Hoy dije un comentario de que Oslimg Mora está para la selección, que no me digan que Corzo y no sé qué… Fue un comentario fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicarlo”, manifestó Hernán Barcos en una conversación con Movistar Deportes.