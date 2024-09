Casemiro: Galatasaray busca su cesión

El contención de la ‘canarinha’ llegó a Manchester en la temporada 22/23.

El mediocampista brasileño, Casemiro, puede estar cerca de cambiar al Manchester United por el Galatasaray. Según el medio inglés Times, el club turco explora la posibilidad de contratar al ex Real Madrid en calidad de cedido con un opción de compra no obligatoria. Por su parte, los ‘red devils’ se muestran interesados con el fichaje; siempre y cuando se cubra con la mayoría o la totalidad del sueldo del salario.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, Casemiro tiene intenciones de quedarse por el momento. “Casemiro, actualmente se espera que permanezca en el Manchester United al menos hasta 2025 a pesar de los vínculos con el fichaje del Galatasaray. El centrocampista brasileño no planea dejar el club por ahora, no hay conversaciones concretas con Gala”, explicó el comunicador a través de sus redes sociales.

Luego de su actuación ante el Liverpool, donde el equipo dirigido por Erik Ten Hag cayó por 3 a 0 en Old Trafford, Casemiro recibió muchas críticas por su actuación. El internacional con la selección brasileña perdió dos balones en su propio campo que terminaron en los goles de Luis Diaz y termino sustituido al comienzo del segundo tiempo por Toby Collyer.

Erik Ten Hag defiende a Casemiro

Al termino del encuentro, el entrenador holandés defendió a su jugador para evitar que se señale a un solo jugador. “No tenemos por qué señalar a todo el mundo con el dedo. Eso no nos ayudará ahora. Cuando concedes un gol no puedes señalar sólo un error. ¿Qué sentido tiene decir que Casemiro perdió el balón o que Kobbie Mainoo perdió el balón? Perdieron el balón porque querían ser valientes. Es parte del fútbol. No lo conviertas en algo individual”, declaró el ex técnico del Ajax.

Casemiro llegó al Manchester United, luego de ganar la Champions League con el Real Madrid, por un precio de 70 millones de euros. Con los ‘red devils’ jugó 87 partidos en todas las competiciones.

