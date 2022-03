Casillas: “Mbappé está con su equipo, buscará sus intereses”

Iker Casillas, ex jugador y emblema del Real Madrid, expresó que el conjunto español debe concentrarse en buscar el boleto a los cuartos de final de la Champions

Iker Casillas, ex jugador y emblema del Real Madrid, expresó que el conjunto español debe concentrarse en buscar el boleto a los cuartos de final de la Champions. Real Madrid recibirá al PSG, ambos buscan un boleto para acceder a la siguiente ronda. Uno de los dos quedará fuera en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti manifestó que deben estar metidos en el partido: “Hablar de ilusión de jugadores que pueden venir o no, si me pillas con 22 te diría que sí, rotundamente, pero es que ahora con 40 te digo que no te va a solucionar nada. De hecho, Mbappé está con su equipo, buscará sus intereses para su equipo y mañana no sé dónde va a estar”.

Por otra parte, reveló que le gustaría que Mbappé sea jugador del Madrid en el futuro: “Claro que a mí como jugador me encanta, ojalá que estuviera en el Real Madrid, lo disfrutaría mucho más, pero no depende de mí, depende de otras cosas que tienen que darse”

EL MADRID VA EN BUSCA DE LA CHAMPIONS:

Además, expresó que: “La temporada del Real Madrid pasa por seguir firmes en el campeonato nacional que parece que se está consiguiendo aunque no se haya conseguido todavía, y pasa por una Champions en la que después de todo lo que ha pasado este tiempo, se quiere conseguir pasar ante un equipo muy fuerte”.

Por último, quiere una clasificación del cuadro blanco: “Esperemos y deseemos que el Real Madrid pase a la siguiente fase. Que los jugadores en este campo hagan disfrutar al Bernabéu y que vivamos una noche mágica de esas de hace mucho tiempo que por la pandemia no se han podido vivir”.