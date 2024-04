La llegada de las criptomonedas al mundo de los casinos online, es una verdadera revolución. Hay cosas que no se pueden negar. Este activo respaldado con su tecnología blockchain ofrece transacciones rápidas, seguras, transparentes, y privadas.

Criptomonedas vs. métodos de pago tradicionales

Para muchos especialistas no hay mucho que analizar, en cambio para otros, los activos digitales tienen algunos puntos débiles con respecto a los medios de pagos tradicionales. Veamos una tabla comparativa y tú sacarás tus propias conclusiones.

CARACTERÍSTICAS DE PAGOS CRIPTOMONEDAS MEDIOS PAGOS TRADICIONALES Velocidad de operación Rápida Puede demorarse Privacidad Alta Limitada Seguridad Alta Alta Acceso Global Sí Sí Volatilidad Alta Baja

Aquí podemos ver con claridad los pros y contras de usar criptomonedas en los casinos en línea. Si hablamos de velocidad, privacidad y accesibilidad global, no hay dudas que parece no tener discusión. Pero su gran punto débil es la volatilidad de este activo. Por ello mismo, damos pie para que sigas aprendiendo aún más.

Cuales son las criptomonedas más seguras del mundo

Seguramente te estarás imaginando la primera. Los activos en criptomonedas, no hay ninguno que pueda garantizar una «seguridad absoluta». Esto es así. Pero tenemos cinco ejemplos para brindarte de las criptomonedas más seguras del mundo y que no han pasado sobresaltos a lo largo de su historia.

Bitcoin : es la divisa más antigua del mundo. Hoy un Bitcoin cotiza a unos 45 mil dólares aproximadamente. Como ya lo sabes, las acciones de persona a persona, no tiene intermediarios. Su precio oscila por encima de los dos mil dólares. Fue creada en 2009.

: es la divisa más antigua del mundo. Hoy un Bitcoin cotiza a unos 45 mil dólares aproximadamente. Como ya lo sabes, las acciones de persona a persona, no tiene intermediarios. Su precio oscila por encima de los dos mil dólares. Fue creada en 2009. Ether : Es el segundo activo más comercializado del mundo. Hablamos de una criptomoneda basada en ‘Ethereum’, la cual funciona como una plataforma de software descentralizada, y fue creada en 2015.

: Es el segundo activo más comercializado del mundo. Hablamos de una criptomoneda basada en ‘Ethereum’, la cual funciona como una plataforma de software descentralizada, y fue creada en 2015. Terra : fue creado con el objetivo de estabilizar otras criptomonedas,y emparejarlas uno a uno con el dólar estadounidense. En 2021 sus ganancias fueron del 2000 % en inversiones. Hoy su costo es de unos 55 dólares por activo.

: fue creado con el objetivo de estabilizar otras criptomonedas,y emparejarlas uno a uno con el dólar estadounidense. En 2021 sus ganancias fueron del 2000 % en inversiones. Hoy su costo es de unos 55 dólares por activo. Solana : especialistas y analistas financieros piensan que para el 2030, este activo costará unos 5 mil dólares. Hoy en día ronda los 100 dólares.

: especialistas y analistas financieros piensan que para el 2030, este activo costará unos 5 mil dólares. Hoy en día ronda los 100 dólares. USDT: es un activo muy estable y está siempre uno a uno (1:1) con el dólar estadounidense. Lo usan como moneda de cambio para cambiar o guardar dólares ya que su estabilidad es muy alta. Se creó en 2014.

Como valor agregado tenemos que hablar del «Ripple» un activo que cobra cada vez más popularidad ya que no solo es estable, sino que colabora con entidades bancarias con total normalidad. Eso inspira aún más confianza y solidez.

Cripto en casinos: ¿tendencia o futuro?

¿Son realmente el futuro de las transacciones en línea de los casinos online?

Ya sabemos sus puntos fuertes: privacidad, transparencia, inmediatez, pero no podemos dejar de pensar en su volatilidad. No hay una garantía absoluta sobre ello. Pero muchos especialistas creen que la garantía 100% en la economía, hablando en términos generales, no está puesta en nada. Hasta el mundo del petróleo y los bienes raíces han tenido crisis mundiales en los países más poderosos.

¿Cuáles son los parámetros para decir que es seguro y que no? Solo el tiempo lo dirá.