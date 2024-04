Martes de fútbol: Horarios y canales hoy 9 de abril del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, martes 9 de abril del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, martes 9 de abril del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Universitario vs. Junior por la Copa Libertadores. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, martes 9 de abril: horario y guía de canales

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Estudiantes de La Plata vs. The Strongest | ESPN, STAR+

5:00 p.m. | Gremio vs. Huachipato | ESPN 5, STAR+

7:00 p.m. | Fluminense vs. Colo Colo | ESPN 5, STAR+

7:00 p.m. | Libertad vs. Deportivo Táchira | ESPN, STAR+

9.00 p.m. | Junior vs. Universitario | ESPN, STAR+

Copa Sudamericana – Conmebol

5.00 p.m. | Argentinos Juniors vs. Racing Club (URU) | DGO, Dsports

5:00 p.m. | Corinthians vs. Club Nacional | ESPN 3, STAR+

7:00 p.m. | Boca Juniors vs. Trinidnese | ESPN 2, STAR+

7:30 p.m. | Paranaense vs. Rayo Zuliano | ESPN 3, STAR+

7:30 p.m. | Danubio vs. Sportivo Ameliano | DGO, DSports

Champions League – UEFA

2:00 p.m. | Arsenal vs. Bayern Munich | ESPN 2, STAR+

2:00 p.m. | Real Madrid vs. Manchester City | ESPN, STAR

Concachampions – Concacaf

7:15 p.m. | Tigres vs. Columbus Crew | STAR+

9:30 p.m. | América vs. New England Revolution | STAR+

