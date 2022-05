Caso de Byron Castillo: La posición de la FPF y su proceso disciplinario en FIFA

El máximo organismo de fútbol en el mundo extendió una invitación a Perú para declarar acerca de este controversial caso

A través de un comunicado oficial, la FIFA citó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que exprese su postura en relación a la supuesta falsificación de documentos de nacionalidad por parte del jugador ecuatoriano Byron Castillo, hecho denunciado por la Federación Chilena.

Al momento en el que se escribe esta nota, no hay un pronunciamiento oficial por parte de los directivos peruanos. Sin embargo, se presume que Perú no tomará posición por ninguno de los dos bandos debido a que no hay obligación alguna de responder a esta citación.

En un principio, a Perú no le afecta ninguna de las decisiones que pueda tomar la FIFA y únicamente estaría siendo invitado para ser una especie de testigo, por lo cual no tendrían interés de formar parte.

Lo cierto es que la federación, se encuentran mayormente enfocada en el partido amistoso que sostendrá la selección ante Nueva Zelanda el 5 de mayo y en el importante encuentro de repechaje para clasificar al Mundial de Catar 2022, el 13 de junio en Doha .