Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol: “FIFA no es una autoridad que determina la nacionalidad”

A horas de la mañana, la FIFA anunció que iniciará un expediente disciplinario contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en relación a su jugador Byron Castillo y a la denuncia de la Federación Chilena por una supuesta falsificación de documentos por parte del futbolista que no validaría su nacionalidad.

En relación a esto, el presidente de la federación afectada (Francisco Egas) manifestó su desacuerdo con el máximo ente del fútbol mundial:

“La FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador. Entonces si usted la consulta a FIFA si puede o no puede jugar, FIFA le va a decir, si es ecuatoriano puede jugar, si no es ecuatoriano seguramente no. ¿Quién lo determina? Lo determina las autoridades locales.”