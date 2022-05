Castillo sobre Brujas: “No es momento para pensar en eso, estoy enfocado en Cristal”

Jesús Castillo, mediocampista de Sporting Cristal, habló tras empatar 0-0 ante Talleres de Córdoba por fase de grupos de la Copa Libertadores

Jesús Castillo, mediocampista de Sporting Cristal, habló tras empatar 0-0 ante Talleres de Córdoba por fase de grupos de la Copa Libertadores. El joven futbolista señaló que no va estar pensando sobre los rumores de fichar por el Brujas de Bélgica.

“No es el momento para pensar en eso, ahora estoy enfocado en Sporting Cristal, sigo aquí. Lo que quiero es seguir compitiendo con Cristal, tanto en Libertadores como en la Liga 1, que está bastante peleada”, comentó el jugador de 20 años, que tiene contrato con los ‘bajopontinos’ hasta el 2023, en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante los argentinos.

Como se sabe este fichaje se podría dar a mitad de año y el Brujas pagaría 4 millones de euros con un contrato de cuatro temporadas. Estas conversaciones entre la directiva de Sporting Cristal, el cuadro belga y el representante de Castillo ya están avanzadas.

Hay que recordar que el mediocampista nacional fue considerado en la convocatoria de Ricardo Gareca a inicios de año. Cuando la Selección Peruana jugó un amistoso ante Panamá y el volante celeste fue titular. Jugó 69 minutos ante el país centroamericano.

Mosquera: “Es muy fácil señalarme, pero nos han quitado cinco puntos”

Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, habló tras empatar 0-0 ante Talleres de Córdoba por fase de grupos de la Copa Libertadores. Molesto sobre los puntos perdidos por errores arbitrales: “Es muy fácil señalar a Mosquera, pero yo no necesito que me señalen, yo soy el responsable total, pero también hay que decir toda la verdad nos han quitado cinco puntos y no escucho bulla. Es más fácil señalar al entrenador”.

Ahora Sporting Cristal está eliminado de la Copa Libertadores, porque es cuarto lugar con 2 unidades en el Grupo H. Hay que tener en cuenta que tiene muy pocas chances de clasificar a la Copa Sudamericana, ya que tiene que derrotar a Flamengo como visitante.