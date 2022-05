Mosquera: “Es muy fácil señalarme, pero nos han quitado cinco puntos”

Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, habló tras empatar 0-0 ante Talleres de Córdoba por fase de grupos de la Copa Libertadores

“Creo que cuando eran 11 nosotros estábamos jugando mejor, y cuando eran 10 se cerraron atrás. El arquero sacó tres pelotas de gol, estuvo iluminado y nosotros no tan acertados. En vez de acomodarnos con 10, jugamos muy vertical y ellos se metieron atrás. Fue contraproducente para nosotros”, comentó Mosquera en conferencia de prensa.

Molesto sobre los puntos perdidos por errores arbitrales: “Es muy fácil señalar a Mosquera, pero yo no necesito que me señalen, yo soy el responsable total, pero también hay que decir toda la verdad nos han quitado cinco puntos y no escucho bulla. Es más fácil señalar al entrenador”.

Por otro lado, Mosquera comentó sobre la mala racha de Cristal de no clasificar a los octavos de final: “No me puedo hacer cargo de 18 años, me hago cargo de lo que corresponde. He dirigido cuatro o cinco Copa Libertadores y en la última que he estado en el extranjero hicimos 10 puntos. Soy el responsable de todo. La sensación es desagradable”.

Ahora Sporting Cristal está eliminado de la Copa Libertadores, porque es cuarto lugar con 2 unidades en el Grupo H. Hay que tener en cuenta que tiene muy pocas chances de clasificar a la Copa Sudamericana, ya que tiene que derrotar a Flamengo como visitante.