Catania, ex equipo del ‘Loco’ Vargas, se fue a la quiebra

El equipo italiano, la primera experiencia en Europa del ex lateral peruano, fue declarado en bancarrota. Empieza todo desde cero.

Quedó en la historia. El Calcio Catania, equipo en el que Juan ‘Loco’ Vargas debutó en el viejo continente, fue declarado en bancarrota. El cuadro italiano se fue a la quiebra y así lo hizo conocer la justicia de Sicilia a través de un dictamen. No aceptaron las garantías económicas de los dueños y fueron sentenciados a la desaparición.

El expediente N° 263 de la corte rechazó los garantes financieros presentados por los dueños del Catania (SIGI – Sport Investment Group Italia) y argumentaron la insuficiencia de propuesta de compra del club. El equipo Rossazzurri podrá culminar la temporada en la Serie C, donde están actualmente, pero en estado de insolvencia.

La justicia siciliana ya puso al club Catania en manos de una junta transitoria mientras aguardan por una subasta oficial. Allí se nombrará un nuevo propietario, quien deberá avalar 2.5 millones de euros para asegurar el pago del plantel que afrontará la Serie C de Italia. Esta no es la primera vez que el equipo Etnei pasa por una crisis, porque ya lo hicieron en el 2014/15 cuando descendieron a la Serie C por arreglo de partidos.

Al igual que Juan Vargas, Alejandro ‘Papu’ Gómez también jugó en el Calcio Catania

El ‘Loco’ jugó ahí dos temporadas (2006/07 y 2007/08) y llegó procedente del Colón de Santa Fe (Argentina) antes de pasar a la Fiorentina por 12 millones de euros, aproximadamente. Con el equipo siciliano disputó un total de 73 encuentros entre todas las competencias, en los que anotó 6 goles.

El dato de cierre es que Calcio Catania fue un club histórico en Italia, con más de 75 años de fundación. El ex club del peruano tuvo paso por la Serie A en 17 temporadas y su primer ascenso fue en 1954. También jugó 34 campañas en la Serie B. Se despide un club con amplia trayectoria en el sistema deportivo italiano.