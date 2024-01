Catriel Cabellos no va al Preolímpico Sub-23 con la selección y se queda en Alianza Lima

Catriel Cabellos ha estado en las últimas convocatorias de la selección Sub-23

Catriel Cabellos no podrá estará en el Preolímpico Sub-23 con la selección peruana porque Alianza Lima tomo la decisión de que no vaya.

El futbolista arribó al Perú un martes doce de diciembre para poder estampar su firma con el cuadro blanquiazul, club con el cual iba a ser su primera experiencia fuera de Argentina. Tomo esa decisión porque en el club donde se desempeñaba antes, Racing de Avellaneda, no tenía tantas oportunidad. Con la mencionada situación, no iba a poder seguir siendo convocado a la Sub-23 o la mayor, ya que no iba a tener los minutos necesarios de actividad futbolística, por lo que ficho por el equipo de La Victoria

Ahora, no va a poder ser tomado en cuenta por el director técnico de la categoría Sub-23, Juan Guillermo del Solar, debido a que para el comando técnico de cuadro aliancista es un jugador fundamental.

Es preciso mencionar que no habrá los problemas comunes que se podrían dar con la Federación Peruana de Futbol por no ceder al deportista, ya que no es fecha FIFA el período que indicará a las selecciones que estarán clasificadas a las Olimpiadas Francia 2024.

