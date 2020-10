Cavani: “Me peleé con Neymar en el partido contra el Lyon”

El delantero uruguayo, Edinson Cavani, concedió una entrevista en la que habló de su polémica relación con Neymar.

Edinson Cavani, reciente fichaje del Manchester United, se ha sincerado respecto a la polémica relación que tuvo con Neymar durante sus últimos años en el PSG. El uruguayo confesó que el brasileño no era el jugador con el que mejor relación tenía en el vestuario, a pesar de considerarle “un buen chico”.

“La única vez que me peleé con Neymar fue en el partido contra el Lyon. Tuvimos una disputa también en los vestuarios pero fue la única vez que tuvimos una discusión. Del resto que se dijo de nosotros no hay nada cierto. Éramos diferentes. Como siempre he dicho, en un vestuario no estamos obligados a ser amigos o hermanos”, afirmó Cavani.

Además, añadió: “Lo que importa es lo que pasa en el terreno de juego, ahí tenemos que ser amigos, protegernos los unos de los otros correr por el compañero. Lo que cuenta es el respeto que nos tenemos en el terreno de juego. Éramos diferentes y pensábamos distinto, pero eso no impedía que tuviéramos una buena relación”.

Por último, Edinson Cavani quiso aclarar que su sintonía sobre el terreno de juego si era buena y que eso es lo que cuenta: “En un grupo no tenemos que ser todos amigos o hermanos. Lo que importa es ser amigos en el campo, protegerse unos a otros, correr uno por el otro. Lo que no se puede negociar es el respeto y el compromiso en la cancha con tus compañeros. Después, en el vestuario, no hay necesidad de tener un mate ni salir a comer con todos”.