Portugal y España empataron en Lisboa

España tuvo fases de buen juego en Portugal, pero no acertó. Además, Cristiano acoso con dos remates a los palos.

En la previa del partido, el técnico de España decidió no contar con ningún jugador del Real Madrid. Por ello, la selección española estuvo repleto de novedades, con solo cuatro jugadores de LaLiga y seis de la Premier League. En cambio, Fernando Santos utilizó su nuevo tridente conformado por Trincao, Cristiano Ronaldo y André Silva.

En la primera parte, España presionó arriba, con intensidad y desbordó por completo a Portugal. Por consiguiente, el resultado fueron muchas opciones de ataque y varios disparos, sobre todo desde fuera del área que se quedaron cerca del gol. Incluso, Sergi Roberto sujetó a Cristiano Ronaldo cada vez que atacaba, mientras que a Trincao prácticamente no le llegaba ningún balón.

En la segunda parte, Cristiano estrelló violentamente en el larguero y botó dentro del campo por muy poco. Después, Luis Enrique cambió a Reguilón por Gayà, mientras que Campaña debutó y Mikel Merino ayudó en el mediocampo. Luego, Cristiano condujo un contraataque habilitando a Renato Sanches para que anotara. Sin embargo, el disparo de Renato golpeó al larguero y botó sobre sobre la línea, por ello el arbitro no cobró gol.

Por último, Fernando Santos dio entrada al colchonero Joao Félix por Cristiano Ronaldo para guardarlo en los compromisos contra Francia y Suecia. Joao Félix perdonó a España en boca de gol y no pudo romper las tablas. Finalmente, España y Portugal quedaron satisfechos con el mensaje que no hay que perder ni en los amistosos.