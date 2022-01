Celis: “Es difícil tomar pastillas todos los días”

Guillermo Celis, volante de la selección colombiana, brindó su testimonio sobre lo que significa afrontar la ansiedad

A levantarse rápido. Guillermo Celis, volante de la selección colombiana, brindó su testimonio sobre lo que significa afrontar la ansiedad siendo futbolista. El experimentado jugador cafetero brilló en el Junior de Colombia, lo que le sirvió para jugar en la primera de Portugal. Aun así, los problemas mentales atacan a todos por igual.

Celis manifestó lo siguiente sobre este tema: “Todo ha sido muy difícil. Desde que tomé la decisión de salirme porque no me sentía bien mentalmente hablando de ayudar, de colaborar. Era algo que yo si escuchaba de la depresión, pero en realidad cuando te pasa a ti no conoces en realidad las cosas”.

En ese mismo sentido, agregó lo siguiente: “Ha sido muy difícil de tener que estar tomando pastillas todos los días, estar sintiendo cosas extrañas en tu cuerpo”.

Además, el ex defensor del Junior de Colombia agregó: “Tener sensaciones de salir corriendo, porque es simplemente eso; desesperación, ansiedad, que pasan los días y no le encuentras salidas a las cosas, es triste que algo que amo como el fútbol me lleve a esto”.

SU LLLEGADA AL TOLIMA DE COLOMBIA:

Por último, se refirió a su llegada al Deportes Tolima del fútbol colombiano: “Pasaron muchas cosas desde mi llegada al Tolima. En este último semestre que pasó yo me sentía pleno desde la pretemporada, creo que lo demostré cuando me tocó jugar, pero sentía que no era importante para el equipo y ellos tampoco me lo hacían sentir, ahí entró el desespero”.