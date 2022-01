Zverev: “Djokovic es una súper estrella”

Alexander Zverev, tenista alemán que participa en el Open de Australia, se pronunció sobre el caso Djokovic

Defensa heroica. Alexander Zverev, tenista alemán que participa en el Open de Australia, se pronunció sobre el caso Djokovic. El experimentado deportista defendió abiertamente a Nole. Zverev es una voz autorizada en el tenis, siendo doble campeón de la Copa Masters ATP y número 3 del mundo en ese deporte.

El deportista alemán manifestó lo siguiente en defensa de Djokovic: “Si le dijeron a Novak que podía viajar, no entiendo que no le dejen jugar. No creo que hubiese viajado de lo contrario para probar suerte. No es justo que esté aquí y no juegue”.

En esa misma línea, expresó que el escándalo se desató a partir de que es una súper estrella y se trata de Djokovic: “Lo que creo que es Novak es un gran nombre, una súper estrella y la gente se aprovecha de ello para montar un buen escándalo a su alrededor simplemente porque es él”.

EL CASO DJOKOVIC:

Zverev explicó la razón por la que defiende a “Nole”: “Ha habido cinco exenciones médicas más parecidas a la suya y a Voracova la dejaron entrar y luego la echaron del país sólo porque estalló el tema de Nole. Si no es el número uno dudo que hubiese habido este drama”.

Por último, el alemán dijo entender la postura del Gobierno de Australia: “Tanto el Gobierno australiano como el de Victoria tenían que haber dejado claro desde el principio lo que iba a pasar””.