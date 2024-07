César Acuña: Lamento mucho lo que sucedió con Paolo Guerrero

César Acuña se pronunció sobre los hechos protagonizados por Paolo Guerrero.

Es de publico conocimiento los conflictos que tendrá que afrontar el delantero de la selección peruana José Paolo Guerrero por negarse a ingresar al campo para enfrentar a Alianza Lima. Un hecho sin precedentes que desencadenaría más de un problema en el conjunto trujillano.

Recordemos que, en este último sábado la César Vallejo, venía empatando por dos goles con Alianza Lima y el técnico trujillano ordenó el cambio de Paolo Guerrero por Arley Rodríguez pero el delantero peruano puso por delante una y mil excusas para no ingresar al terreno de juego.

A razón de esto, se pronunció el dueño de la César Vallejo, César Acuña: “Lamento lo sucedido el sábado en el estadio, donde según me han comentado que Paolo (Guerrero) no ha querido ingresar a jugar. ¿Qué cosa me hace reflexionar? El hecho de no haber querido jugar es porque sabía que jugando no podría irse a otro equipo, esa es la lógica”.

Es de conocimiento popular que Paolo Guerrero quiere jugar esta segunda mitad de año en Alianza Lima pero aún le queda contrato con César Vallejo donde no se siente cómodo. Es por eso que, Guerrero, quiere finiquitar su contrato con los trujillanos a como de lugar y al parecer, para lograrlo, tendrá que pagar una fuerte penalidad.

“El hecho de no haber jugado, es un mensaje que quiere emigrar a otro equipo. Es natural, si quiere irse a otro equipo tendrá que ponerse de acuerdo con el presidente del equipo (Richard Acuña) y cuáles son las condiciones para dar por concluido ese contrato”, agregó César Acuña.

Esta será una dura pelea, ya que ninguna parte va a querer dar su brazo a torcer porque departe de cada uno, existe muchas conveniencias que no van a pasar por alto. César Vallejo a invertido en el jugador, no solo en lo futbolístico, sino también en propaganda y publicidad como para dejarlo ir así tan fácilmente.