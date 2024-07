¿Paolo Guerrero con planes de regresar a La Victoria?

Paolo Guerrero no pudo jugar por primera vez en el Perú con Alianza Lima y lo terminó haciendo en la César Vallejo

Paolo Guerrero luego de que no quería jugar en la César Vallejo, por temas de seguridad, cuando ya había un trato, pero no se pudo dar su salida y se tuvo que quedar a desempeñarse para cumplir su palara, ahora se podría dar la situación de que llegue a Alianza Lima.

Paolo Guerrero ha tenido su primera experiencia en el fútbol peruano con el elenco de la César Vallejo, con el cual firmó un contrato por más de una temporada, confiando el cuadro trujillano en toda su jerarquía, pero que no ha podido demostrarla continuamente en la cancha debido a las lesiones que ha estado presentando, de manera que solo ha podido disputar seis encuentros en el torneo local y tres en la Copa Sudamericana, ha marcado tres goles, a asistido una vez y se le ha mostrado cuatro tarjetas amarillas.

Además, tras un parate por la Copa América, en la que Guerrero se encontraba disputándola con la selección peruana y, por ende, en el conjunto poeta, evidentemente, creían que iban a poder contar con el “Depredador” para el inicio del Torneo Clausura ante Alianza Lima; sin embargo, no fue así porque cuando el director técnico, Guillermo Salas, le dijo para que entre desde el banquillo de suplentes, el “9” dio a entender que no estaba en las condiciones para entrar a jugar.

“Paolo Guerrero dijo que no estaba bien para ingresar. Lo vamos a conversar con el presidente y los directivos porque estaba apto. Hicimos la boleta de cambio. Entiendo la molestia de todos los compañeros. Yo quiero estar solo con los jugadores que están comprometidos al 100%”, es lo que mencionó Salas en conferencia de prensa con respecto a lo que pasó con Guerrero terminada la primera disputa de César Vallejo en el Clausura

Posteriormente, el estratega de cuarenta y nueve años, quien el año pasado dirigió a los aliancistas, acotó lo siguiente sobre lo que él quiere para el equipo: “Quiero contar solo con jugadores cien por ciento comprometidos”.

En ese mismo sentido, el presidente de la UCV, Richard Acuña, hizo saber su opinión también para L1 Max, expresando que no negociarían la salida de Paolo luego de presenciar lo sucedido, además de indicar que si no tiene la intención de seguir jugando en el equipo, lo que pasaría es su retiro porque no lo dejarán dejar la Vallejo luego de su accionar.

“No es negociable ninguna liberación de Guerrero después de ésto. Si no quiere seguir aquí, lo que que se venga seguramente será el retiro para Paolo porque la UCV no piensa soltarlo luego de lo sucedido”.

Asimismo, de acuerdo con información de la periodista Camila Zapata, el delantero nacional y Alianza Lima han vuelto a a retomar conversaciones para la posibilidad de que se de la posible vuelta del futbolista de cuarenta años a la que es su casa.

Cabe aclarar, según lo indicado por Fanáticos Fútbol Perú, si Guerrero hubiera jugado ante Alianza o contra otro equipo, lo que hubiera sucedido es que ya no hubiera tenido la opción de firmar por otro cuadro.

Adicionalmente, el periodista Kevin Pacheco indicó que Guerrero previamente ya había comunicado a la directiva de la UCV su decisión de poder desvincularse, entonces solicitó no tener minutos hasta que se de la reunión correspondiente para conversar de su intención de ya no seguir, que se iba a dar ayer y luego cambiaron la fecha para el lunes. El comunicador menciona que conforme a fuentes de RPP Deportes, el club de Trujillo tenía la predisposición para analizar la situación junto con Guerrero; no obstante, después de lo ocurrido, en la Vallejo ya no tienen la misma predisposición y quieren que Paolo permanezca en su filas durante toda la competición de esta segunda parte del año.

