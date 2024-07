COLOMBIA: Declaran feriado por la final de la Copa América

El gobierno de Colombia confirmó que el próximo 15 de julio será Día Cívico, en honor al equipo colombiano por su participación en la Copa América 2024.

Son días de celebración en Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo tiene ilusionado al pueblo cafetero por su clasificación a la gran final de la Copa América 2024, que luego de 23 años volverá a disputar una final.

Dicho duelo se jugará en el estadio Hard Rock Stadium de Miami y será contra Argentina, este domingo 14 de julio. El gobierno ya tomó una decisión oficial para la fiesta que vivirá.

El Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, informó al país que el próximo lunes 15 de julio, será decretado como Día Cívico. Esto será al día siguiente de la gran final de la Copa América que se disputará en Miami el 14 de julio.

“Lunes, día cívico. Acuérdense que en el pasado que decreté el 19 de abril fue para ahorrar agua. Era un momento difícil que venimos superando. Ahora este día es para la unidad. La Selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización y la bandera de Colombia es la unidad del pueblo colombiano”. Manifestó Petro en New York, donde está de visita para reuniones en el Consejo de Seguridad e la ONU.

¿Qué es un Día Cívico en Colombia?

En la ley colombiana el Día Cívico permite ordenar el cese de actividades de las entidades estatales de nivel nacional. No aplica para el sector privado, ni para trabajadores públicos del nivel departamental y municipal. Esta medida busca motivar al pueblo colombiano a que se sumen al festejo de la selección colombiana que tuvo está teniendo una participación histórica dirigida por Néstor Lorenzo.