¡Le dicen adiós! Dorregaray dejó de ser jugador de Universitario

Tras no mostrar un muy buen desempeño en el Torneo Apertura con Universitario de Deportes, Diego Dorregaray dejó al cuadro crema.

Universitario de Deportes anunció oficialmente este jueves la salida de Diego Dorregaray, delantero argentino, tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, que originalmente estaba vigente hasta finales de 2024.

El club crema expresó su agradecimiento por la entrega y profesionalismo de Dorregaray durante su estadía. Especialmente, destacaron su contribución al título del Torneo Apertura 2024. En redes sociales, Universitario escribió: “Gracias por tu entrega, Diego. Reconocemos tu profesionalismo y aporte en la conquista del Apertura 2024. ¡Éxito en tus próximos desafíos profesionales!”.

En el contexto del mercado de fichajes activo en la Liga 1 Te Apuesto 2024, la salida de Dorregaray refleja los ajustes que el club está realizando en su plantel.

Dorregaray llegó a Universitario esta temporada procedente del fútbol chipriota. Durante el Torneo Apertura, participó en 17 partidos, siendo titular en cinco ocasiones y anotando un total de 4 goles. Además, estuvo presente en los seis partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque principalmente como suplente.

El desempeño del jugador argentino fue objeto de críticas dentro del club, ya que buscaba más tiempo de juego del que se le podía ofrecer en la segunda mitad del año, centrada exclusivamente en el Torneo Clausura bajo la dirección de Fabián Bustos.

Aunque no se le notificó oficialmente que no sería considerado para el próximo período, Dorregaray percibió que no era una prioridad en los planes tácticos del entrenador. Edison Flores y Alex Valera fueron los delanteros más utilizados en el Apertura, con Dorregaray en un tercer lugar en la rotación. Además, con la recuperación de José Rivera, las oportunidades de juego para Dorregaray se redujeron aún más.

Por tanto, el jugador optó por buscar una salida de Universitario, la cual se materializó mediante un acuerdo económico entre ambas partes.