Uruguay: Marcelo Bielsa revisa lo hecho por la celeste

El director técnico de la celeste, Marcelo Bielsa, analiza lo hecho por su selección.

La selección uruguaya fue un hueso duro de roer para todas las selecciones de la mano de su experimentado entrenador Marcelo Bielsa, donde pudieron alcanzar las semifinales, cayendo derrotados por la selección Colombia. El estratega hace una evaluación profunda de lo que fue el encuentro.

“Hubo momentos en el primer tiempo en los que pudimos desnivelar el partido y no lo conseguimos. Después los detalles cuentan, en partidos tan disputados. Si bien no lo dominamos, fue un partido parejo. Deberíamos haber obtenido una diferencia, mínima, pero una diferencia”, declaró Bielsa.

Recordemos que en el minuto 45, D. Muñoz vio la tarjeta roja y dejó a los cafeteros con un hombre menos pero Uruguay no supo capitalizar el hombre demás que tenían y no pudieron voltear el marcador. El partido se hizo trabado y no pudieron darle el ritmo frenético del que están acostumbrados.

Puedes leer:

“En el segundo tiempo, con un hombre más, el partido se desnaturalizó porque contó con infinidad de interrupciones. Más allá de que todo sucede dentro de las reglas, es imposible mantener un ritmo que haga que un equipo pueda desarrollar su juego. Nosotros deberíamos haber creado más peligro, si bien tuvimos algunas opciones claras, me parece que deberíamos haber generado más situaciones de gol que las que generamos. En los últimos minutos ellos podrían haber aumentado el marcador porque las opciones de gol que tuvieron fueron muy claras”, sostuvo el coach.

A su vez, Marcelo Bielsa también declaró sobre lo sucedido en las tribunas al finalizar el partido, hecho que opacó la fiesta que venía siendo el encuentro. Un jalón de orejas para la organización de esta Copa América que, al parecer, no cuenta con los controles de seguridad necesarios para brindar confianza a los espectadores.

“No vi todo lo que pasó, creí que el incidente había terminado con una disputa que se produjo en la mitad de cancha y cuando vi que eso se había resuelto, me fui al vestuario. Creí que los jugadores estaban en un ángulo de la cancha agradeciendo a su público uruguayo el apoyo, pero después supe que hubo otro tipo de dificultades lamentables”, finalizó Marcelo Bielsa.