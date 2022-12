César Gonzáles: “Prefiero que esté ‘Chemo’ mil veces en la selección antes que cualquier extranjero”

César ‘Chalaca’ Gonzáles fiel a su estilo se tomó unos minutos para analizar la realidad del fútbol de menores, un aspecto que conoce muy bien por su pasado al mando de las selecciones juveniles. Muchos recordarán que fue ‘Chalaca’ quien dirigió en las categorías juveniles de la Selección Peruana a grandes figuras como Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Wilmer Aguirre, Juan Manuel Vargas.

En ese sentido, ‘Chalaca’ se refirió positivamente sobre la designación de José ‘Chemo’ del Solar como el Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. “Yo lo conozco a ‘Chemo’ desde sus inicios, vi su formación de técnico en España, después estuvo un tiempo en las divisiones menores del Real Madrid. Lo que ha hecho a nivel de fútbol profesional es bastante bueno, es un técnico nacional”, sostuvo en entrevista.

Además, recalcó que ‘Chemo’ es un profesional con amplia experiencia y buena preparación y está listo para asumir el cargo. Un aspecto que considera importante es que se le dé más apertura a los técnicos nacionales. “Creo que ‘Chemo’, con la seriedad y forma de trabajar, ha demostrado que puede ser jefe de una Unidad Técnica. Prefiero que esté ‘Chemo’ mil veces en la selección antes que cualquier extranjero”, resaltó.

Asimismo hizo una importante reflexión sobre el manejo del fútbol de menores y el perfil que deben tener los técnicos en esa etapa de formación. “Para trabajar con menores tienes que tener vocación. Hay muchos que trabajan con menores para hacer un proceso y luego dirigir en primera. Somos pocos los técnicos que trabajamos con esa vocación que tenemos con los chicos”, agregó.

Finalmente, fue bastante crítico con la eliminación de la ‘Bolsa de minutos’. “Hemos retrocedido porque ya no vamos a obligar a que jueguen los chicos Sub-20. Ahora es si quiero juegas, si quiero no juegas. Acá en el Perú tienes que obligar a que jueguen los Sub-20 porque no hay técnicos que quieren que jueguen”.