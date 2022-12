Pedri: “Luis Enrique me ha ayudado muchísimo, es un entrenador que transmite muy bien las cosas”

El jugador español Pedri, se refirió a la salida de Luis Enrique de la selección de España, así como la de Sergio Busquets y al campeonato de Argentina

La salida de Sergio Busquets de la selección española no pasó desapercibido para Pedri, quién también se refirió al título de Argentina y del técnico Luis Enrique.

“Sergio es una pieza clave. Me encanta jugar con él. Parece que no porque la gente no ve su trabajo, pero cuando no está lo notamos dentro del campo y ojalá se quede muchísimo tiempo”, sostuvo.

Luego agregó: “Frenkie es verdad que es un jugador que tiene muchísimas cualidades y lo hemos visto jugando en Holanda ahí en esa posición y lo hace espectacular y podría ser un recambio”.

Pedri confesó que celebró el título ganado por Argentina. “Siempre lo dije a la gente con la que hablaba. Si no teníamos la oportunidad de ganarlo nosotros, quería que lo ganase Argentina por Leo, que ha estado conmigo y se lo merece. Para mí es el mejor jugador de la historia, que yo he visto. Hay pocas palabras que se le pueden decir a él, ya se lo han dicho todo”.