‘Chalaca’ Gonzales: “A Roverano no le conozco trabajo en menores”

César ‘Chalaca’ Gonzales, entrenador de menores, criticó la designación de Gustavo Roverano como DT de la selección Sub 20.

Desconforme con la designación. César ‘Chalaca’ Gonzales, director técnico de menores, se pronunció luego de conocerse que Gustavo Roverano fue oficializado como nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub 20. El experimentado DT se mostró sorprendido por la decisión tomada por la FPF.

‘Chalaca’ criticó la designación de Roverano como DT de la Sub 20: “Sobre Roverano, no conozco que haya trabajado con otra Sub-20. Lo conozco, soy su amigo, pero para llegar a una Selección hay que hacer méritos y en menores o Sub-20, no lo tengo con experiencia en menores, me sorprende pero vamos a ver qué pasa más adelante”.

El estratega peruano habló sobre las diferencias de un entrenador nacido para trabajar con menores y profesionales: “Yo no hablo de la calidad profesional; pero creo que el perfil de cada entrenador. Hay entrenadores que han nacido para trabajar en procesos de formación y otros para dirigir en la etapa profesional. Es difícil pero creo que es muy difícil que encuentres ambos en un solo técnico”, declaró en Radio Ovación.

El reconocido entrenador de menores habló sobre la participación de Cristal en la Libertadores Sub 20: “Estuve representando a la Comisión de Menores de la FPF en la Copa Libertadores Sub-20. Cristal hizo una adaptación en Arequipa y luego fueron a Quito, llegaron y vencieron a Blooming; los vi bastante bien. Luego se encontraron a un equipo con Independiente del Valle que tiene otra metodología de trabajo”.

Por último, el DT de 65 años se refirió a lo que debe trabajar para mejorar las divisiones menores del país: “En el fútbol hay que tratabajar en la formación. La consolidación y la profesionalidad. El 2020 no hubo campeonato, el 2021 hubo un campeonato que no fue 100% competitivo, llegaron a enfrentarse a Independiente del Valle que tenían dos años jugando juntos, haciendo giras y todo, por eso se ven los resultados”.