Champions League: Este es el once ideal del torneo

La Champions League de esta temporada concluyó con la final que enfrentó al Liverpool y al Real Madrid en Paris, que tuvo ganador a los merengues quienes se proclamaron campeones por 14va vez en este torneo.

Hoy temprano, la UEFA dio a conocer el Once Ideal de la edición 2021/22, en la cual resaltan algunos nombres que no llegaron a la final y quedaron en el camino:

Arquero:

Thiabult Courtois (Real Madrid)

Defensas:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Antonio Rüdiger (Chelsea)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Andy Robertson (Liverpool)

Medio Campo:

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Fabinho (Liverpool)

Luka Modri (Real Madrid)

Delanteros:

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Karim Benzema (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Por último, también se reconoció como mejor jugador del torneo y como el mejor jugador joven a Benzema y a Vinícius, respectivamente. El francés registró 15 goles y 1 asistencia en esta campaña de la Champions, mientras que el brasileño arroja en sus números cuatro goles y seis asistencias.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022