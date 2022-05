Messi: “Real Madrid no fue el mejor equipo de esta Champions”

Lionel Messi habló sobre la consagración del Real Madrid en la Champions League 2021/2022 y cómo vivió la final del máximo certamen continental

Cocca manifestó lo siguiente: “No siempre gana el mejor equipo”, dijo Messi. El Real Madrid, sin desmerecerlos, mucho menos porque es el campeón de la Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y, sin embargo, vence a todos”.

UN RESPUESTA DURÍSIMA:

Por otra parte, expresó que: “Sé lo que es el Real Madrid, lo he vivido muchos años, toda la vida, de cerca. Y yo sabía que eso podía pasar, porque de la nada meten un gol y automáticamente cambia el partido…. Si pasa una jugada rara o pasa un gol, vuelve a cambiar y ya sabía que podía pasar y nos pasó a nosotros y a todos los equipos que jugaron, y no es la primera vez que sucede”.

MESSI Y EL PSG:

Por último, Messi señaló que: “Quería volver a ganarlo y me fastidiaba no poder. También me hace ver que no siempre el mejor equipo gana la Champions, que la Champions son situaciones. Hay momentos puntuales, momentos psicológicos que agarran a un equipo, donde el más mínimo error te deja fuera y el que está más preparado para esas situaciones acaba ganándola o llegando a la final”.