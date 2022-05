Lionel Messi: “Lewandowski que diga lo quiera, no me interesa”

Lionel Messi habló sobre los dardos del polaco, quien lo había criticado a pesar de que la Pulga lo destacó como el merecedor del Balón de Oro en 2020

Lionel Messi habló sobre los dardos del polaco, quien lo había criticado a pesar de que la Pulga lo destacó como el merecedor del Balón de Oro en 2020. El jugador de la albiceleste le respondió con todo al polaco.

Messi manifestó lo siguiente: “Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa”.

UN RESPUESTA DURÍSIMA:

Por otra parte, expresó que: “Las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”.

Messi sobre Lewandowski en la entrega del Balón de Oro de 2021:

En ese sentido, Messi señaló que: “Quiero decirle a Robert (Lewandowski) que es un honor pelear con él. Te merecés tu Balón de Oro, el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador y France Football debería darte tu Balón de Oro. Ojalá puedan otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste un justo ganador. No se pudo hacer por la pandemia, pero tenés que tenerlo en tu casa vos también”.