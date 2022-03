Chávez: “La victoria ayuda y hace los trabajos más tranquilos”

Diego Chávez, futbolista del Carlos A. Mannucci, habló sobre la victoria por 1-0 ante el Carlos Stein

Diego Chávez, delantero del Carlos A. Mannucci, habló sobre la victoria por 1-0 ante el Carlos Stein. El jugador del cuadro trujillano se refirió también a la salida del técnico Enrique Meza.

“Una victoria te ayuda y la necesitábamos porque teníamos cero puntos. Esta victoria ayuda y hace los trabajos más tranquilos”, dijo a Radio Ovación.

Sobre su nivel en la presente temporada de la Liga 1 Betsson: “Me tocó llegar tarde, no hice pretemporada, me tocó entrar de cambio pero en los minutos que me daban había que demostrar. He venido trabajando, ahora inicié y pude anotar”.

Aseguró que juega en otra posición, como es el mediocampo: “He jugado también de volante, con otro delantero y también solo en punta. A mí me cuesta un poco jugar de espalda pero en cualquier formación hay que adaptarse”.

De cara al próximo partido ante San Martín comentó: “Después de esta fecha viene el parón, sería bueno que se venga con una victoria para estar más tranquilos y motivados para el clásico con Vallejo”.

Al ser preguntado por el despido de Enrique Meza: “Raro que corran al entrenador que me trajo, se siente raro pero el fútbol es así. Hay ratos buenos y ratos malos, hay que seguir trabajando porque cada quien tiene familia”.

Finalizó su entrevista hablando sobre el nuevo técnico Mario Saralegui: “Hoy entrenamos con el nuevo entrenador y todo bien, diferente pero todos tienen diferentes trabajos o ideas”.