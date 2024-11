Chelsea y Arsenal empatan 1-1

Ambos cuadros de Londres igualaron.

Arsenal dejó escapar la oportunidad de acercarse al título tras empatar 1-1 contra Chelsea en Stamford Bridge. A pesar de ponerse en ventaja con un gol de Martinelli en la segunda mitad, los de Mikel Arteta no lograron mantener el resultado y ahora están a nueve puntos del Liverpool antes del parón.

Chelsea mostró una gran intensidad desde el inicio, dominando la posesión y generando peligro con contragolpes rápidos. El equipo de Arteta intentó reaccionar con Rice y Odegaard en el campo, pero se encontró con dificultades ante un Chelsea que no dio tregua. Pedro Neto y Palmer pusieron a prueba la defensa del Arsenal en varias ocasiones.

La segunda mitad trajo algo de esperanza para los ‘gunners‘, quienes se adelantaron gracias a un disparo preciso de Martinelli que sorprendió a Robert Sánchez. Sin embargo, Chelsea reaccionó y, tras un cambio de estrategia, Pedro Neto igualó el marcador con un potente remate desde fuera del área, dejando el juego abierto hasta el final.

En los últimos minutos, Arsenal presionó en busca de la victoria, consciente de que un empate no le era favorable en su lucha por el título. No obstante, no lograron romper la defensa del Chelsea, y el punto obtenido en Londres parece insuficiente para acercarse a Liverpool en la tabla.

