“Chemo debe entender que ya no es jugador”

Presidente de Mannucci lamentó la gresca tras el clásico trujillano.

El presidente de Carlos A. Mannucci, Raúl Lozano, criticó a “Chemo” del Solar por generar el problema entre su club y César Vallejo que se dio el sábado tras el partido entre ellos. “Chemo no puede salir a generar ese tipo de problemas. Esas frases sarcásticas no le suman al fútbol. Debe entender que ya no es jugador de fútbol. Cuando le dijeron que era un clásico, él dijo que solo hay un clásico en el Perú, pero lo que hizo fue innecesario”, señaló Lozano.

Por otro lado, el técnico también ofreció sus disculpas. “Reconozco que fue una frase desafortunada por el momento y les brindo mis disculpas a la gente de Mannucci. Nunca estuve en la trifulca, se generaron discusiones y el árbitro me expulsó por ello”, finalizó.