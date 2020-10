Sebastián La Torre no ve como un retroceso jugar ahora en Liga 2.

El delantero de Sport Chavelines, Sebastián La Torre, lamentó que haya recibido muchas críticas por su indisciplina. “Fueron cosas extradeportivas que me pasaron, cuando uno no tiene bien puesta la cabeza, pero solo queda trabajar y hacer los goles. No puedo decir que es un retroceso, sino un salto hacia atrás para dar otros hacia adelante en un futuro. La gente tiene un concepto equivocado de mi persona“, aseguró.