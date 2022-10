Chemo del Solar: “Podemos perder con cualquiera, pero no con Alianza”

José del Solar analizó la gran victoria de la César Vallejo ante Alianza Lima y lo que significa un triunfo ante la escuadra blanquiazul

José del Solar analizó la victoria de Vallejo ante Alianza y aseguró que el resultado es el reflejo de la superioridad que tuvieron los poetas en el trámite. El DT se refirió a su polémica celebración luego del pitazo final. Chemo mencionó su identificación con Universitario de Deportes.

El técnico poeta continuó hablando de su rivalidad con los íntimos. “A mí el ‘Gato’ Cuéllar me enseñó que podíamos perder con cualquiera, pero con Alianza no. Cada vez que jugamos con Alianza para mí es un partido distinto, diferente”.

DURO PARTIDO:

El ex directivo, consideró que “Si no le ha gustado a ‘Chicho’, mis disculpas, pero los de Alianza celebran ante la ‘U’ de una manera. Al equipo que más me gusta ganarle es a Alianza. Así como cuando voy a Matute y soy el más puteado de todos, ahora me tocó celebrar a mí”.

En ese sentido, agregó lo siguiente. “No pasó nada. Soy criado en Universitario, jugué desde los 10 años en la ‘U’ y para mí el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima. La Vallejo es mi equipo, he estado en la San Martín, he estado en Sporting Cristal que le tengo un gran cariño, pero yo a Alianza lo veo como el rival de siempre”.

ALIANZA LIMA VS. CÉSAR VALLEJO:

Vallejo (3): Grados, Cabello (Morillo 90′), Fleitas, Garcés, Vásquez, Figuera, Ysique, Ramírez (Quinteros 75′), Mena, Vélez, Noronha (Arroyo 76′).

Alianza Lima (2): Campos, Peruzzi, Míguez, Rojas, Lagos, Ballón, Concha (Pinto 73), Lavandeira, Ar. Rodríguez (Mora 73′), Ald. Rodríguez (Aguirre 80′), Barcos.