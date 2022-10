Pinatte: “Hay equipos que dejarán de jugar, prefieren perder para que Alianza no llegue”

César Pinatte, ex directivo de Alianza Lima, se refirió a las opciones del cuadro blanquiazul en el Torneo Clausura de la Liga 1

César Pinatte, ex directivo de Alianza Lima, se refirió a las opciones del cuadro blanquiazul en el Torneo Clausura de la Liga 1. La derrota ante los Poetas fue un balde de agua fría para el equipo de Chicho Salas. Ahora, deberán esperar que Sporting Cristal y FBC Melgar pierdan puntos en sus respectivos partidos.

“Ahora debemos esperar, nada está dicho, es obvio que si pierden oportunidades, hay equipos que dejarán de jugar, porque ya lo han hecho en otras oportunidades, donde equipos prefirieron perder para que Alianza no llegue”, agregó en Radio Ovación.

PELIGRA EL BICAMPEONATO:

El ex directivo, consideró que “Hemos tenido una evolución, estamos peleando arriba, pero no podemos llegar a la conclusión de que sea un fracaso. En esta metodología y en este aprendizaje, debimos tomar acción para no esperar hasta el final y que podamos complicarnos en esta parte del año”.

ALIANZA LIMA VS. CÉSAR VALLEJO:

Vallejo (3): Grados, Cabello (Morillo 90′), Fleitas, Garcés, Vásquez, Figuera, Ysique, Ramírez (Quinteros 75′), Mena, Vélez, Noronha (Arroyo 76′).

Alianza Lima (2): Campos, Peruzzi, Míguez, Rojas, Lagos, Ballón, Concha (Pinto 73), Lavandeira, Ar. Rodríguez (Mora 73′), Ald. Rodríguez (Aguirre 80′), Barcos.