‘Chemo’ Del Solar presentó su plan de trabajo como jefe de la Unidad Técnica de Menores

José Guillermo del Solar, fue presentado oficialmente como nuevo jefe de la UTM (Unidad Técnica de Menores) de la FPF, ‘Chemo’ dio algunos alcances de su plan de trabajo al mando de la UTM, además de presentar a Pablo Zegarra como nuevo DT de la Sub-17, además de Johny Vegas como preparador de arqueros de todas las divisiones menores.

“Han pasado muchos años y los resultados han sido malos en las divisiones menores. Cuando me llama Agustín Lozano, viene las reuniones con Juan (Reynoso) y Juan Carlos Oblitas, a mí me interesaba mucho el proyecto pero había que tener un plan. He firmado un contrato de cuatro años con la FPF, vengo con un plan con cosas nuevas que he incorporado y con cosas buenas que ha hecho la FPF a lo largo de los años. Considero que se debe Selecciones de Varones, en la Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Yo me centraré en esas tres selecciones y trataré de desarrollarme en esas edades. Espero que el trabajo vea sus frutos dentro de dos años, ya que pretender cambiar esto en dos meses es imposible”, señaló ‘Chemo’ presentando su plan de trabajo.

“La función de la Selección Nacional es seleccionar jugadores, trabajar poco tiempo y competir. El trabajo es casi inexistente, el trabajo en provincias en menores es muy pobre y trataremos de mejorar esto”, añadió.

Asimismo, presentó a los que estarán trabajando con él en las distintas categorías: Flavio Maestri, Fernando Del Solar, Carlos Fernández, Carlos Arteaga como asistentes técnicos. Mientras que los preparadores físicoss son: Mario Mendaña y el uruguayo Martín Correa, finalmente los preparadores de arqueros son: Johnny Vegas y Javier Cano. Todos ellos trabajarán en los equipos de las Selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20.